Grave incidente sulla superstrada di Capodistria: tamponamento e fuga

Grave incidente causato da un ragazzo 24enne alla guida di un'auto, un violento tamponamento che ha causato gravi ferite a un 50enne italiano. Come riferiscono Primorske Novice e Primorski Dnevnik, l'incidente si è verificato alle 22:05 di ieri sera, all'uscita di Slavček sulla superstrada di Capodistria (verso Lubiana), un'autovettura è uscita dalla carreggiata colpendo il guardrail e un palo dell'illuminazione pubblica, da cui sarebbe caduto un lampione.

La dinamica

I Vigili del fuoco di Capodistria sono intervenuti mettendo in sicurezza il luogo dell'incidente, scollegando la batteria e salvando la vittima, che è stata poi portata all'ospedale di Isola da un servizio medico di emergenza. Sarebbe quindi stato il ragazzo 24enne, originario di Divaccia, a causare l'incidente schiantandosi sul retro dell'altra auto, per poi fuggire senza prestare soccorso. Più tardi si è presentato alla stazione di polizia e ha descritto ciò che era accaduto. Gli agenti di polizia hanno quindi effettuato l'alcoltest, da cui è risultato un tasso alcolemico prossimo allo 0,7. Il 24enne sarà accusato di guida pericolosa e di fuga senza assistenza alla parte lesa, che si troverebbe ora in gravi condizioni di salute.