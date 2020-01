Rogo nel camion della spazzatura sulla SS202

Si incendia un camion delle immondizie sulla SS202: intervengono i Vigili del fuoco con un'autobotte. L'incidente è successo intorno alle 8:30 di lunedì 13 gennaio al chilometro 8+700, dopo lo spegnimento delle fiamme i professionisti hanno scortato il mezzo nell'inceneritore per poter scaricare i rifiuti e metterlo in sicurezza. Ancora ignote le cause dell'incendio.