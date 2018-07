Incidente auto-bus in via Mazzini: 4 feriti

Incidente tra un' auto un bus oggi, 4 luglio, attrono le 17.00 all'incrocio tra via Mazzini e via San Spiridione.

L'auto, una Hyundai Tucson condotta da un uomo F.G. del '38, non ha rispettato il semaforo rosso ed è finita contro la linea 9. Durante lo scontro sono rimasti feriti 4 passeggeri dell'autobus della Trieste Trasporti.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi (l’autovettura aveva una doppia alimentazione benzina gpl) e lo scenario dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 che ha soccorso i feriti e la Polizia Locale che ha chiuso per circa un'ora via San Spiridione per effettuare i rilievi.

Gallery