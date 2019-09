Incidente con auto ribaltata a Opicina: donna di 26 anni all'ospedale

Perde il controllo dell'auto, che esce di strada ribaltandosi. È successo oggi, 9 settembre, intorno alle 7:30 del mattino sulla SP1, all'ingresso di Opicina. Alla guida della Hyundai Athos una donna di 26 anni, che avrebbe subito solo contusioni e nessuna ferita grave. Intervenuti sul posto i Carabinieri di Aurisina, che stanno vagliando le possibili cause ma sembrerebbe che l'uscita di strada sia stata in parte causata dal maltempo, che perdura in mattinata. Intervenuta anche l'ambulanza del 118, che ha portato la donna al pronto soccorso di Cattinara per accertamenti.

