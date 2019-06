Schianto auto-scooter in viale Miramare: un ferito a Cattinara

Un incidente che ha coinvolto una Toyota Yaris bianca e uno scooter si è appena verificato in viale Miramare all’incrocio con via Leopardi. Sul posto un’ambulanza del 118 con automedica e la Polizia Locale per i rilievi. Un ferito è stato portato a Cattinara ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La notizia è in aggiornamento.

