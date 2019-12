Incidente a Basovizza, cappottamento a due

Due macchine si sono cappottate all'altezza dell'incrocio tra strada per Basovizza e la strada che conduce al Sincrotrone. Gli occupanti delle vetture sono fortunatamente usciti in maniera autonoma dalle rispettive macchine e sono stati presi in carico dal personale del 118 accorso sul posto assieme ai Vigili del fuoco.

Le cause del sinistro non sono ancora note.