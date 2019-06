Autocarro urta tre auto in sosta: conducente all'ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 21 giugno, in via Revoltella all'altezza del civico 14. Sono ben quattro i veicoli coinvolti: tre in sosta ed uno in corsa. Sul posto un'ambulanza e la Polizia Locale.

La dinamica

Un autocarro Peugeot Boxer stava scendendo la via in direzione centro città quando, a causa di un colpo di sonno, è andato ad urtare tre auto in sosta parcheggiate davanti alla caserma. Il conducente, un ragazzo del 92, è attualmente tenuto in osservazione all'ospedale di Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Ingenti i danni procurati ai veicoli in sosta.