Violento frontale tra un bus e una macchina, grave una coppia di anziani

Attorno alle 15 di oggi 17 dicembre, una automobile guidata da una donna triestina di 75 anni si è schiantata frontalmente con un autobus di linea della Apt a Duino all'altezza dell'incrocio con la strada che conduce al Villaggio del pescatore.

Nel violento impatto è rimasto coinvolto anche il marito invalido della donna, anch'egli triestino. L'autovettura è stata sbalzata di parecchi metri dal luogo del sinistro. La macchina ha concluso la sua corsa nella boscaglia a bordo strada.

Le persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state elitrasportate all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, ma da prime indiscrezioni non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri della stazione di Aurisina.