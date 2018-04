Incidente sulla Gvt, auto cappottata e chiuso per un'ora accesso alla Grande viabilità da via Caboto

Incidente con auto cappottata alle ore 12 in prossimità della curva dell'Italcementi, all'altezza del km5+600 della Gvt in direzione Molo VII. Come riferisce il sito del Comune di Trieste, è stato interdetto l'accesso alla Gvt da via Caboto/Malaspina, direzione centro, riaperto poi attorno alle 13.45.

Coinvolta una Fiat 500 condotta da una donna del '62, iniziali G.M., la quale ha perso il controllo del mezzo cappottandosi sul fianco sinistro.

Sul posto intervenuti 118, Polizia locale e Vigili del fuoco. La donna è rimasta ferita ma fortunatamente non è grave.