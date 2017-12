Incidente in Costiera, perde la vita un triestino di 44 anni

Il tragico incidente avvenuto ieri in tarda serata, mercoledì 20 dicembre, alle 23 circa lungo la Strada Costiera è costato la vita al triestino Paolo Giudici. Il 44enne, nato a Trieste e residente a San Canzian d'Isonzo stava percorrendo la SS14 quando, all'altezza del Belvedere di Sistiana ha perso il controllo della sua moto Yamaha.

Lo schianto è stato devastante, tanto che il personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso senza neanche cominciare le operazioni di rianimazione poichè le lesioni subite dal motociclista erano troppo gravi e compromettenti.

A indagare sulle cause dell'incidente la Polizia stradale: all'altezza del Belvedere di Sistiana, poco prima dello svincolo per il raccordo autostradale, la strada curva a destra in modo lieve e forse la causa della caduta potrebbe essere della velocità, tanto che la moto ha tagliato la corsia andando dritta uscendo dalla carreggiata. La sua corsa si è poi arrestata con lo scontro violento contro il guardrail.

Contrariamente a quanto inizialmente si era supposto, non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente.