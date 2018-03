Incidente in serata in autostrada, furgone ribaltato a Fernetti

Questa notte, attorno alle 23 di giovedì 1 marzo, sul raccordo autostradale 13 (quello che porta verso il valico di Fernetti) si è verificato un incidente che ha visto il ribaltamento di un furgoncino dopo l'urto violento con la parete rocciosa.

Il mezzo con targa straniera si è ritrovato appoggiato sul lato di guida poco dopo lo svincolo per Fernetti: le cause dell'incidente potrebbero ritrovarsi nella nevicata in corsa ma a risalire alla corretta dinamica ci penserà la Polizia Stradale intervenuta per la viabilità e i rilievi di legge.

Sul posto anche il 118 per assistere gli occupanti del mezzo e il personale Anas per il ripristino della sicurezza della strada.