Schianto tra auto e moto in strada di Cattinara: centauro all'ospedale

Un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto si è verificato stamattina intorno alle 8.15 in strada per Cattinara all'altezza di via Carnaro. Intervenuti gli operatori del 118, che hanno portato il centauro al pronto soccorso di Cattinara. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e si è occupata della viabilità, mentre i Vigili del fuoco si sono recati sul posto per detergere del liquido versato sull'asfalto in seguito all'impatto.

