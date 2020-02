Incidente in via Ottaviano Augusto: due auto ribaltate

Un incidente che ha mandato a ruote all'aria due auto si è verificato intorno alle 16.30 tra via Ottaviano Augusto e via Giulio Cesare, proprio davanti all'ex Tender Pub. Tre le auto coinvolte, una si è cappottata ed è andata a sbattere contro il muro, un'altra è finita ribaltata su un fianco e un'altra ha riportato ammaccature. Una sola persona è rimasta ferita ma secondo le prime testimonianze sarebbe uscita dall'auto in autonomia e non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto la Polizia Locale e il 118 con ambulanza e automedica. Traffico deviato nel senso opposto all'altezza della Stazione Rogers. Notizia in aggiornamento.

