Incidente in via San Francesco: donna all'ospedale

Incidente alle 18:30 di oggi, 27 giugno, all'incrocio tra via Palestrina e via San Francesco. Coinvolte due auto: una Seat blu e una Honda bianca. Una donna è stata portata a Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi. Disagi al traffico.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale che è intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118.