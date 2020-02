Pedone investito in via Udine, nell'impatto sfonda il parabrezza dell'auto

Incidente oggi, 17 febbraio, intorno alle 17:40 in via Udine 43. Un'auto ha investito un pedone all'altezza di via Ariosto. La vittima, un uomo del 50 S.P., ha sfondato il parabrezza dell'auto, riportando un trauma cranico. Sul posto la Polizia Locale e gli operatori sanitari con automedica e ambulanza, che hanno trasportato il ferito a Cattinara in codice verde. Il conducente dell'auto, un uomo del 37 R.L, è rimasto illeso.

Al momento, come riportato da un Telegram del Comune, sono diversi i disagi al traffico.

La dinamica

L'uomo a bordo della Smart fortwo stava procedendo in via Udine verso Gretta quando, arrivato all'altezza delle strisce pedonali, ha mancato la precedenza al pedone che stava attraversando in direzione Stazione Centrale.





