Incidente in via Valerio: scooterista ferito

Incidente intorno alle 18:15 di oggi, 24 settembre, in via Valerio. Il fatto si è verificato all'incrocio con Strada per Basovizza. Coinvolti una Opel grigia che si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella alle due ruote che è stata soccorsa dagli operatori del 118.Fortunatamente sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi.



Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.