Incidente in viale Miramare: traffico bloccato

Traffico bloccato in viale Miramare dall'Hotel Riviera in poi, a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 19:40 all'altezza dell'Ictp, poco prima della galleria di Grignano. Coinvolti un'auto e un motorino. Nell'impatto il conducente in sella alle due ruote è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del 118.

Notizia in aggiornamento