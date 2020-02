Schianto in strada per Opicina, 58enne a Cattinara

Un incidente si è verificato in strada Nuova per Opicina all'altezza del civico 15 questa mattina verso le 13. Una macchina Ssangyong di colore blu che stava percorrendo la strada in direzione Opicina si è cappottata ed è finita fuori strada.

Il 58enne conducente dell'autovettura è stato preso in carico dai sanitari del 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Da prime indiscrezioni la persona non avrebbe riportato gravi traumi. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e i carabinieri in supporto.