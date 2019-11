Tamponamento a San Giovanni di Duino, illesi due automobilisti

Viabilità bloccata sulla strada statale 14 in località san Giovanni di Duino a seguito di un tamponamento all’incrocio con la strada regionale 55 “Vallone”. Per cause in corso di accertamento da parte del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, una Suzuki Swift è stata centrata mentre cercava di svoltare a sinistra da una Nissan Micra che la seguiva.

Erano da poco passate le 21 di oggi, lunedì 4 novembre. L’impatto è stato violento, ma i conducenti di entrambi i veicoli sono rimasti illesi. Sul posto anche la pattuglia della stazione dei carabinieri di villa Opicina per garantire in sicurezza le operazioni di rimozione dei veicoli. Entrambi i conducenti dei veicoli risiedono nel comune di Duino Aurisina.