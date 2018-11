Tamponamento tra camion a santa Croce: cabina distrutta e un ferito

Tamponamento tra due camion a Santa Croce, su RA 13 in prossimità del cavalcavia 6 , tra Sistiana e Sgonico. Completamente distrutta la cabina del camion tamponante ma l'autista è uscito in autonomia, apparentemente illeso. L'ambulanza è partita in codice giallo e una volta sul posto avrebbe constatato ferite lievi, per poi portare il paziente a Cattinara per un controllo. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polstrada e la Polizia di stato.