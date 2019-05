Ennesimo incidente in ex GVT: traffico in tilt

L'ennesimo incidente si è verificato stamattina, martedì 21 maggio, alle 7.40 sulla SS202 (ex GVT) all'altezza della cosiddetta curva Italcementi, al chilometro 5 + 100. Una Opel Meriva con targa slovena, guidata da una donna di 71 anni, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e ha sbattuto il fianco sinistro contro il jersey, finendo la corsa con una rotazione di 90 gradi. Intervenuta un'ambulanza del 118 ma la signora ha rifiutato il soccorso.La strada è stata chiusa da via Malaspina in direzione Trieste centro per circa 30 minuti, nei quali il traffico è stato molto rallentato. Sul posto, oltre agli operatori del 118, la Polizia Locale per i rilievi.