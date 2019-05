Scontro in via Baiamonti, scooteristi a Cattinara

Uno scontro tra due scooter si è verificato questa mattina, lunedì 13 maggio, alle 10:38 in via Baiamonti 73, con conseguente arrivo della Polizia Locale e dei sanitari del 118, che hanno portato i due centauri all'ospedale di Cattinara. Danneggiati altri due mezzi.

Alcuni dettagli

Due scooter stavano scendendo la via Baiamonti: un piaggio Liberty condotto da una donna (iniziali V. T., di 47 anni) e un Piaggio Beverly condotto da un uomo (iniziali F.S., di 31 anni). Per motivi ancora da accertare i due sono entrati in collisione e un altro scooter (Piaggio x8) e un'Opel Corsa, entrambi in sosta, sono rimasti danneggiati nell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale. Si sono registrati disagi al traffico e la via è chiusa - come da comunicazione del Comune sul canale Telegram - a salire da via Svevo.