Incidente in via Bramante: cerca di evitare un pedone e cade, due feriti

Incidente questa mattina, poco prima delle 13, lungo via Bramante: una donna è rimasta ferita dopo l’urto con una moto caduta qualche metro prima. La dinamica infatti avrebbe visto la 24enne M.E., alla guida di una moto, inchiodare alla vista del pedone, M.A. di 70 anni, che stava attraversando la via lontano dalle strisce pedonali.

La brusca frenata ha fatto sì che la moto perdesse la stabilità e scivolasse al suolo andando a “falciare” il pedone nella sua corsa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere le due donne ferite e trasportarle all’ospedale di Cattinara per le cure e accertamenti di rito. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e messa in sicurezza della via. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale.