Incidente in via Flavia: in due all'ospedale (FOTO)

Un forte tamponamento tra due auto si è verificato oggi alle 10:30 in via Flavia 55, all'angolo con via Brigata Casale. Coinvolte una Citroen Picasso condotta da un uomo di 49 anni con iniziali I.M., e una Peugeot 107 con alla guida L. M., di 33 anni. La Peugeot è stata tamponata con ingenti danni, sia il conducente che il passeggero sono stati portati al pronto soccorso di Cattinara dal personale del 118, ma non sarebbero stati feriti in modo grave.

I soccorsi

Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due autovetture coinvolte nel sinistro e l'area dell'incidente. Contemporaneamente uno dei Vigili del Fuoco ha assistito il conducente della Peugeot fino all'arrivo del personale sanitario.