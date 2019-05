Perde il controllo dell'Alfa e si schianta su un muro, sul posto il 118

Una macchina si è schiantata contro il muro dell'edificio di via Felice Venezian 1, poco prima del portone principale. Alla guida del mezzo che stava percorrendo la strada da via San Michele, un'Alfa 166, un uomo di mezza età. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco giunti con un mezzo, è arrivata anche la Polizia Locale per i rilievi del sinistro, di cui per il momento rimane sconosciuta la dinamica.

Molti passanti si sono fermati alla vista dell'incidente. Il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato a causa della pioggia caduta in mattinata. La notizia è in aggiornamento.

