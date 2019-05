Incidente in via Montasio: scooterista a Cattinara (FOTO)

Schianto tra un furgone e una moto alle 11:15 circa di oggi, giovedì 16 maggio, in via Montasio al'altezza delle case popolari. Lo scooterista è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e portato a Cattinara ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi. Si registra qualche rallentamento al traffico.