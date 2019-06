Auto contro un palo in via Stock: un ferito

Un'auto perde il controllo e va a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica: è successo oggi, lunedì 17 giugno, alle 14.55. La prima squadra, l'autogru e il funzionario di guardia della sede centrale dei Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti sul posto e hanno trovato l'autovettura contro il palo (per cause ancora da accertare), mentre il conducente del mezzo era già stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Successivamente utilizzando l'autogru hanno collaborato con il personale ACEGAS per rimuovere le parti pericolanti del palo danneggiato. Sul posto il personale della Polizia.