Auto contro tre veicoli in via Valerio: 35enne all'ospedale

Incidente alle 14:30 di oggi, 21 giugno, in via Alfonso Valerio all'altezza del civico 148. Coinvolte quattro auto. Sul posto Polizia Locale e un'ambulanza.

La dinamica

Una Alfa 147, condotta da un uomo del 47, stava scendendo via Valerio in direzione centro città quando, probabilmente a causa dell'eccesso di velocità con cui la stava percorrendo, ha colpito una Citroen c3 in sosta sulla destra. L'auto colpita è finita contro un albero, mentre l'Alfa è andata in testacoda, è andata contro una Vitara croata, condotta da un uomo del 81, e ha finito la corsa contro una Pegeout, che stava salendo.

Il conducente della Pegeout, un uomo dell'84, è stato portato a Cattinara ed è tenuto in osservazione. Danni ingenti a tutti i veicoli.