Investimento in via Molino a vento: 70enne grave a Cattinara

Un uomo di circa 70 anni è stato investito da uno scooter. È successo questa sera in via Molino a vento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito e averlo intubato, lo hanno portato in pronto soccorso in codice rosso.

La vittima è in prognosi riservata: ha subito un trauma cranico e al momento si trova ricoverata a Cattinara nel reparto di terapia intensiva.