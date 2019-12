Tragedia a Gorizia: muore investita da un'auto a 74 anni

Investimento mortale questa mattina a Gorizia: la vittima è Giuseppina Brisco, di 74 anni, residente in città. Come riporta il TGR RAI FVG la donna stava attraversando la strada in Via dei Leoni all'incrocio con via Paolo Diacono, nei pressi dell'ospedale, ed è ancora da chiarire se si trovasse sulle strisce pedonali. A bordo dell'auto un uomo di 33 anni, risultato negativo all'alcoltest ma al momento indagato per omicidio stradale. L'impatto è stato così violento che ladonna è stata proiettata a una quarantina di metri dalle strisce. Il tutto è successo intorno alle otto e per il momento l'unico testimone sarebbe il guidatore.