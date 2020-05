Investita da un suv a Gorizia: donna ferita all'ospedale

Viene investita da un suv in centro a Gorizia e riporta una frattura alla gamba. È successo intorno alle 10:30 del mattino a una donna sulla cinquantina in Corso Italia, intervenuti sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone. La signora non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo alla guida del suv stava arrivando da via del Cascino. Ancora da chiarire le diniamiche dell'incidente.

