Macchina si ribalta su un fianco, conducente a Cattinara

Forse l'asfalto viscido, forse una distrazione improvvisa. Le cause dell'incidente, che ha coinvolto una donna di 40 anni mentre si trovava alla guida della sua automobile, sono tuttavia ancora da accertare. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi, mentre il 118 con un'ambulanza ha preso in carico la donna.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Da una prima ricostruzione, il conducente di un motorino avrebbe aiutato la quarantenne ad uscire dall'abitacolo. Fin da subirono sembrava aver riportato gravi conseguenze.