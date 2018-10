San Giacomo, pedone investito e portato a Cattinara (FOTO)

Un uomo è stato investito sulle strisce pedonali in via Molino a vento questa mattina verso le 8.10. Il pedone - dalle prime ricostruzioni - sarebbe stato portato all'ospedale di Cattinara in codice verde, quindi non in gravi condizioni. Nel sinistro è stato coinvolto uno scooter che stava procedendo lungo via Molino a vento in direzione del rione di San Giacomo.

Il sinistro

L'investimento è avvenuto all'altezza del civico 10 in corrispondenza della scala dei Gradi. Sul posto sono accorsi il Moto Soccorso, l'Ambulanza del 118 e la Polizia Locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità dell'investimento. Il manto stradale bagnato a causa della pioggia che da ieri imperversa su Trieste e su tutto il Friuli Venezia Giulia potrebbe essere una delle cause dell'incidente.

La notizia è in aggiornamento.

