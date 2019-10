Auto finisce contro la cassetta del contatore in piazza Garibaldi

Stamattina alle 6 una Wolkswagen Polo è finita contro una cassetta contatore di gas metano in piazza Garibaldi. La conducente ha probabilmente perso il controllo dell'auto e dopo lo schianto è uscita dall'auto da sola. Intervenuta l'ambulanza del 118 che l'ha portata in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e bloccato la perdita di gas. Sul posto anche Carabinieri e Acegas.