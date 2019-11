Incidente in viale Miramare: rimosso palo della luce pericolante

Un'auto perde il controllo e va a finire contro un palo della luce, poi i Vigili del fuoco intervengono per rimuovere il palo pericolante. È successo in viale Miramare all'altezza di Largo Roiano, sul posto anche la Polizia Locale, che ha individuato il guidatore responsabile del danno. Ancora da stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. L'intervento di rimozione è stato effettuato dai Vigili del Fuoco con l'ausilio di un'autoscala e un'autogru.