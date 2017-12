Schianto auto-moto in via della Geppa: scooterista all'ospedale

Violento schianto auto-moto in via della Geppa all'incrocio con via Trento. La collisione, tra una Mercedes Classe A e uno scooter Yamaha Tmax, si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2017. Ferito, ma non in pericolo di vita, lo scooterista, soccorso da 118 e auto medica. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia locale, presente sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco impegnati nelle misure di sicurezza. L'incidente ha causato un blocco della linea 17 per più di mezzora.