Schianto auto-moto in viale d'Annunzio: un ferito all'ospedale

Uno scontro tra auto e moto ha avuto luogo oggi, 2 giugno, alle 15:24 a Trieste in viale d'Annunzio. All'angolo con via Pascoli si è verificata la collisione tra i due veicoli e, in seguito all'intervento di ambulanza e automedica, il motociclista, è stato trasportato in urgenza in codice giallo al PS di Cattinara. Allertati la Polizia locale, che vaglierà le dinamiche dell'incidente, e la Polizia di stato