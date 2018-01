Schianto con auto cappottata all'incrocio "Mattonaia" (FOTO)

Due auto si sono schiantate intorno alle nove di oggi, mercoledì 31 gennaio, nell'incrocio che dalla Wartsila porta in direzione Mattonaia/Zona Industriale. Coinvolte una Toyota Rav4 e una Smart, quest'ultima ribaltata dopo l'impatto, risulta evidente che l'impatto sia stato causato da una mancata precedenza. Non ci sono stati gravi feriti, sul posto si aono comunque recate un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre che i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle vetture e del manto stradale e i carabinieri per il rilievi di rito.

Foto: Ferraglia