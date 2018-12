Schianto nella galleria di via Carnaro: grave il conducente

Brutto incidente nella galleria di via Carnaro intorno alle 14:30: un signore di 76 anni alla guida di una Fiat Punto grigia scendeva da Cattinara verso Chiarbola ed è uscito autonomamente di strada, andando a sbattere su dei paletti per poi urtare la volta della galleria girando su se stesso. Ancora ignoti i motivi della perdita di controllo, si suppone un malore improvviso, i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato d'urgenza l'uomo a Cattiinara in gravi condizioni (codice rosso). Ingentissimi i danni alla vettura, sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del fuoco. La galleria è stata momentaneamente chiusa al traffico per bonificare il manto stradale dopo la perdita di carburante.