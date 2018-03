Schianto in autostrada: tir di traverso a Prosecco (FOTO)

Ancora un incidente che vede coinvolti mezzi pesanti questa mattina nel tratto di autostrada triestina gestita da Anas: intorno alle 13 di oggi, lunedì 19 marzo, un'incidente tra due tir allo svincolo di Prosecco (in direzione Venezia) ha causato il blocco del traffico dei mezzi pesanti e non. Infatti il secondo camion e in particolare il rimosrchio si sono messi perfettamente di traverso bloccando la circolazione dell'arteria autostradale e obbligando Anas e Polizia stradale a costituire l'uscita obbligatoria a Prosecco.

Sul posto oltre agli agenti, anche il personale del 118 con auotmedica e due ambulanze e i Vigili del fuoco per prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza la strada con la rimozione della motrice maggiormente incidentato.

Gallery