A4, tamponamento tra tre camion: autostrada riaperta

+++Aggiornamento+++

Autostrada A4 riaperta alle 17 e 50, al termine delle operazioni di rimozione dei tre mezzi pesanti che si sono tamponati fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. I veicoli sono stati spostati nell’area di servizio di Fratta e questo ha reso più veloci (un’ora e mezza in tutto) le operazioni di ripristino del tratto e di pulizia dell’asfalto. Non ci sono stati feriti, ma il sinistro ha provocato un blocco della circolazione e attualmente ci sono 7 chilometri di coda fra San Stino e Portogruaro

Disagi alla circolazione a causa di un tamponamento – nessun ferito – fra tre mezzi pesanti. L’autostrada è stata chiusa fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, per permettere l'intervento.

Il sinistro, accaduto verso le 16,30 fra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste, ha reso necessaria la chiusura anche dell’entrata di Portogruaro in direzione Trieste e l’ istituzione dell’uscita obbligatoria a Portogruaro. I camion coinvolti nell’incidente stanno attualmente bloccando la carreggiata e il traffico è congestionato nel tratto interessato dal sinistro. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. Attualmente la viabilità è rallentata fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia mentre fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste ci sono code in più punti.