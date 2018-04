Tamponamento auto-Vespa in largo Tomizza: traffico rallentato in via Battisti verso via Giulia

Un'auto tampona una Vespa nella rotonda di largo Tomizza, con disagi al traffico in via Battisti. Intorno alle 9:30 di oggi, sabato 7 aprile, la Vespa (guidata dal 65enne M.K.) procedeva verso via Giulia e ha subito il tamponamento dopo essersi fermata per dare la precedenza in prossimità della rotonda. Alla guida dell'auto, una Smart, una donna nata nel 1961 con iniziali L.D, che secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale non avrebbe tenuto la distanza di sicurezza.

Il conducente della Vespa è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi. Essendo la zona centrale e cruciale per lo smistamento del traffico, la circolazione cittadina ha subito disagi e rallentamenti, soprattutto in via Battisti verso via Giulia.