Tragedia sfiorata: uomo in sedia a rotelle contro moto in sosta in via Coroneo (FOTO)

Ancora poco chiare le dinamiche di un incidente che poteva concludersi in tragedia. Secondo le testimonianze, un uomo in sedia a rotelle sarebbe sfuggito al suo accompagnatore, e la carrozzina avrebbe iniziato a prendere velocità in discesa, procedendo contromano sulla corsia di marcia in via del Coroneo. Per poco la corsa non si è conclusa contro un'auto che procedeva in salita, ma la sedia a rotelle si è schiantata contro una serie di motocicli in sosta, abbattendone due. Sul posto la Polizia locale e il 118 con motosoccorso. L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Cattinara per accertamenti.

