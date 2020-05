Ubriaco, perde il controllo dell’auto e fa “strike” di cassonetti

Perde il controllo della 206 in piena notte e centra i cassonetti dell'immondizia, poi risulta positivo all'alcoltest. È successo stanotte intorno alle 4 sulla Sp1 in località Aurisina Cave, quando un 38enne triestino ha perso il controllo della sua auto andando a collidere violentemente contro i bidoni dell'immondizia, rovesciandoli e danneggiandoli. L'uomo è rimasto illeso, anche se alla vista dei Carabinieri della Stazione di Duino, intervenuti sul posto a soccorerlo e a rilevare l'incidente è subito apparso barcollante. Nessuno stato di shock per fortuna, ma dalla prova all'alcoltest, fatto con l'etilometro della pattuglia del Radiomobile di Aurisina, è risultato positivo. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery