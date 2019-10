Incidente in via Palestrina, scontro tra uno scooter e una macchina

Un incidente tra una macchina e uno scooter si è verificato questa mattina poco dopo le 11 all'incrocio tra via Pierluigi da Palestrina e via San Francesco. A seguito dello scontro con l'automobile che proveniva da via San Francesco, il conducente del mezzo a due ruote è rimasto leggermente ferito anche se, all'arrivo dei sanitari del 118, l'uomo ha rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenute due macchine della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

La dinamica è al vaglio della PL anche se, da una prima ricostruzione, sembrerebbe la classica mancata precedenza. L'incrocio tra le due vie è molto trafficato e sinistri con questa modalità si verificano molto spesso anche a causa delle automobili parcheggiate su via San Francesco all'intersezione con via Palestrina che non permetterebbero una visuale ottimale della zona.