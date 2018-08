Tre incidenti in A4: feriti e lunghe code

Primo incidente

Mattinata di traffico molto, molto intenso quella di oggi, martedì 28 agosto, sulla rete autostradale di Autovie Venete. I primi incolonnamenti hanno interessato la A4 intorno alle 7 del mattino, fra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Subito dopo, nel tratto Cessalto – San Donà di Piave, in direzione Venezia è accaduto un incidente: coinvolti due mezzi pesanti e due automobili (un ferito lieve). I soccorsi meccanici hanno provveduto a portare via le due vetture incidentate. In seguito al sinistro si sono formate lunghe code fra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia.

Secondo incidente

A congestionare ulteriormente la viabilità è stato un secondo incidente, accaduto verso le 10 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Si è trattato di un tamponamento fra due mezzi pesanti: sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la Polizia Stradale, il 118 (due feriti) e i soccorsi meccanici.

Terzo incidente

Un terzo incidente - la cui dinamica è incerta (probabilmente sono due le auto coinvolte) – è accaduto verso le 11.30, fra Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste e ha causato lunghe code fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Alle ore 12.30 presenti lunghe code sulla A23, fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione bivio A4, in A4 fra Villesse e Latisana in direzione Venezia e, registrati tre chilometri di coda fra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia.