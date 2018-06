Infortunio sul lavoro in via Manzoni: tecnico gravemente ferito al volto

Brutto infortunio sul lavoro questa mattina a Trieste attorno alle 10.30 in un cantiere in via Manzoni 4. Un tecnico ha riportato gravi ferite al volto a causa di una sega circolare.

Sul posto sono interevenute automedica, ambulanza e le forze dell'ordine. L'uomo è stato tempestivamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.