Roberti chiede la Civica Benemerenza per i Vigili del fuoco: «Dimostrata ancora una volta grande professionalità»

«Non ce n’era bisogno, ma anche l’ultima ondata di bora appena passata è stata un’occasione per dimostrare a tutta la cittadinanza impegno e professionalità del Corpo dei Vigili del Fuoco. Oltre 300 interventi in 72 ore per rami caduti, alberi pericolanti, intonaci a rischio e molto altro. Una mole di lavoro che ha richiesto il richiamo del personale a riposo. Questo impegno va riconosciuto quotidianamente da tutti noi, ma sono convinto che il Comune di Trieste, a nome di tutta la cittadinanza, debba fare di più» ha dichiarato Roberti a seguito del recente operato dei Vigili del Fuoco, intervenuti in questi giorni a causa del maltempo. «Per questo motivo ho chiesto a Roberto Dipiazza di conferire la Civica Benemerenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, auspicando (ma sono certo sarà così) di ritrovare su questa mia proposta un consenso unanime da parte di tutte le forze politiche».