Investimento a Muggia sulla provinciale 14: anziana a Cattinara

Investita una signora anziana a Muggia, sulla provinciale 14: è successo questa mattina intorno alle 10 in prossimità del cimitero. La donna, ultraottantenne, avrebbe riportato traumi alla testa e agli arti ed è stata portata all'ospedale di Cattinara dopo l'impatto. Sul posto la Polizia Locale di Muggia per i rilievi. Ancora non è chiaro se l'anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.