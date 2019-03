Grave investimento in piazza Goldoni, donna a Cattinara

Questa mattina poco dopo le 9 si è verificato un grave investimento nella zona tra piazza Goldoni e via Mazzini. Per la caduta, dopo essere stata investita da un autobus della Trieste Trasporti, una donna 63enne ha subìto alcune ferite, perdendo del sangue ed è ora in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara dove è stata trasportata dai sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia Locale che sta ultimando di effettuare i rilievi. Non si conosce ancora in maniera chiara la dinamica dell'incidente, ovvero se la donna stesse attraversando le strisce pedonali da destra o da sinistra, mentre il bus transitava da piazza Goldoni in direzione delle rive.

Il traffico in zona è stato ripristinato dopo circa un'ora.